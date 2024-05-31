MTG SIXPAD アブズフィット 高電導ジェルシート

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商品詳細
MTGSIXPADアブズフィット高電導ジェルシート#MTG#MTGシックスパッド高電動ジェルシート新品未開封正規品になります。ボディフィット用2枚入り×2箱 アブズフィット用6枚いり×1箱1箱にまとめて発送となります。まとめ買いで200円割引致します。ご理解いただける方はよろしくお願いいたします。シックスパッド高電動ジェルシート新品未開封正規品になります。
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