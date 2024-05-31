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MTG SIXPAD アブズフィット 高電導ジェルシート
商品番号 L72208955257
商品名

MTG SIXPAD アブズフィット 高電導ジェルシート
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 1,641 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MTGSIXPADアブズフィット高電導ジェルシート#MTG#MTGシックスパッド高電動ジェルシート新品未開封正規品になります。ボディフィット用2枚入り×2箱 アブズフィット用6枚いり×1箱1箱にまとめて発送となります。まとめ買いで200円割引致します。ご理解いただける方はよろしくお願いいたします。シックスパッド高電動ジェルシート新品未開封正規品になります。
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