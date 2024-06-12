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ポケモンカード　クレイバースト1BOX シュリンク、ぺりぺりなし　製造番号一致
商品番号 R16244739121
商品名

ポケモンカード　クレイバースト1BOX シュリンク、ぺりぺりなし　製造番号一致
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンセンターオンラインで購入したものになります。家に届いた際に誤って家族に開けられてしまいましたが、全て1ボックスに入っているパックになります。
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