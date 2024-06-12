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- ポケモンカード クレイバースト1BOX シュリンク、ぺりぺりなし 製造番号一致
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商品詳細
ポケモンセンターオンラインで購入したものになります。家に届いた際に誤って家族に開けられてしまいましたが、全て1ボックスに入っているパックになります。
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