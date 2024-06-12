未使用　四方盆　青漆　一閑塗　爪紅　宗恵

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色 緑箱書の品名等をそのまま商品名とさせていただきました。家族が茶事で使用するため、買い揃えていた中の一品です。状態は、良いですが、長期間室内で保管しておりましたものです。画像をよくご確認の上、ご検討お願い致します。 ご不明点は、事前にコメント下さい。よろしくお願い致します。種類···茶道具