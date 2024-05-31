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- ★新品・未開封★BE@RBRICK☆SERIES 46☆1Box☆24個★
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商品詳細
在庫は6点あります。複数個ご希望の場合はコメントにてご連絡ください。１点追加ごとに500円引きさせて頂きます。◼️内容・ベアブリック シリーズ46・BE@RBRICKSERIES46・新品・未開封・ベアシリーズ46・BOX(24個入)の新品未開封品です。・メディコムトイ未開封のカートン箱から取り出しましたので箱の痛みはありません。梱包後、ダンボールにて発送させていただきます。商品は手元にありますので翌日には発送可能です。★WARNING★ご注意★商品の到着後の返品はお受け出来ませんので、予めご了承頂ける方にご購入をお願い申し上げます。#ベアブリック46#ベアブリック#メディコムトイ#ベアブリック45#キューブリック#ベアブリック#MEDICOMTOY
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