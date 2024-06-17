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茶道具　加賀山中　漆塗　独楽盆　菓子盆　武者小路千家官休庵極め箱　C　5658
商品番号 K45138394603
商品名

茶道具　加賀山中　漆塗　独楽盆　菓子盆　武者小路千家官休庵極め箱　C　5658
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 6,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　高さ約4.5cm　幅約23.5cm　重さ約369g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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