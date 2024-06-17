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- 茶道具 加賀山中 漆塗 独楽盆 菓子盆 武者小路千家官休庵極め箱 C 5658
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商品詳細
種類...茶道具大きさ 高さ約4.5cm 幅約23.5cm 重さ約369g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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