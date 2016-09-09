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商品詳細
9/9Leqtiqueレクティークご覧いただきありがとうございます。ライブでの使用がメインでしたので塗装ハゲなどはありますが、使用上の問題はございません。中古になりますので神経質な方はご遠慮ください。#Leqtique#9_9#エフェクター#ディストーション#オーバードライブ#エレキギター#BOSS#レクティーク種類···エフェクター・プロセッサー
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