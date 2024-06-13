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【鶴亀】山車、だんぢり、かえるまた彫刻　幅30ｃｍ　 送料無料！
商品番号 L14578280207
商品名

【鶴亀】山車、だんぢり、かえるまた彫刻　幅30ｃｍ　 送料無料！
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 8,460 円
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商品詳細

◆◆【鶴亀】山車、神輿、だんぢり、蟇股彫刻　幅30ｃｍ　送料無料！　【商品説明】　ご覧頂きありがとうございます。　　　◆幅300ｍｍｘ高さ200ｍｍｘ厚み50ｍｍ。　　　◆商品は、無垢材ですので多少の木のシミ有ります。　　　◆神殿、神輿などの桁の上に取り付けるかえるまた彫刻部材です。　　　◆商品内容を詳しくお知りに成りたい方は、ご遠慮なく　　　（コメント欄）より御連絡ください。　　　◆サイズには、多少の誤差が有ります。　【発送詳細】242　　　◆発送は、佐川急便（元払い）に成ります。　　　◆送料無料！★商品の状態、価格など気になる点有りましたら【コメント欄】にて　ご連絡ください。主題...動物素材...木彫
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