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FREE THE TONE ソルダーレス　ゴールド×56
商品番号 C37117366750
商品名

FREE THE TONE ソルダーレス　ゴールド×56
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 14,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FREETHETONEソルダーレス　ゴールドです。内訳　S×34L×22完成品、片側だけ接続、プラグだけのもの混在しておりますので作り直し頂く前提でお願いいたします。余っていたケーブルもお付けします。2015年頃に購入〜3年ほど使用した後保管していました。中古品である点ご理解願います。
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