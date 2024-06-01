FREE THE TONE ソルダーレス　ゴールド×56

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商品詳細
FREETHETONEソルダーレス ゴールドです。内訳 S×34L×22完成品、片側だけ接続、プラグだけのもの混在しておりますので作り直し頂く前提でお願いいたします。余っていたケーブルもお付けします。2015年頃に購入〜3年ほど使用した後保管していました。中古品である点ご理解願います。
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