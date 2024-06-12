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アップライトピアノ カワイ 3本ペダル
商品番号 S70224658022
商品名

アップライトピアノ カワイ 3本ペダル
ブランド名 カワイガッキ
特別価格 税込 28,841 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カワイKU‐1Bアップライトピアノペダル3本全ての鍵盤から音が出ることは確認できました。輸送後は調律調整は必要となりますので落札者様の方でお願いいたします。商品の状態傷や汚れあり。練習用にいかがでしょうか。輸送費、調律調整費は、ご負担ください。1階に設置しております。
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K-400｜製品情報｜河合楽器製作所 製品サービスサイト

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