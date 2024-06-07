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ポケモンカード　ピカチュウ　旧裏　拡張シート　PSA8
商品番号 J43446508915
商品名

ポケモンカード　ピカチュウ　旧裏　拡張シート　PSA8
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 3,336 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピカチュウ　旧裏　拡張シート　PSA8PSA8ですが、傷や白かけは無くキレイな個体だと思います。1998japanese　vendingPIKACHUseries1PSA8
http://narcologia.ru/goods/sepulchral575532.html
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