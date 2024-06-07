ポケモンカード　ピカチュウ　旧裏　拡張シート　PSA8

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商品詳細
ピカチュウ 旧裏 拡張シート PSA8PSA8ですが、傷や白かけは無くキレイな個体だと思います。1998japanese vendingPIKACHUseries1PSA8
http://narcologia.ru/goods/sepulchral575532.html
http://narcologia.ru/goods/stealth14576.html
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