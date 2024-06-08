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SU-10EE 昇圧トランス ステップアップトランス
商品番号 G40699102217
商品名

SU-10EE 昇圧トランス ステップアップトランス
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ステップアップトランスです。屋内で2年ほど使用していました。状態は画像をご参照ください。質問等なければ即購入可能です。よろしくお願いします。#昇圧トランス#ステップアップトランス#東栄変成器株式会社#SU-10EE
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