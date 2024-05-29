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人造人間キャシャーンソフビ　昭和　希少　ブルマック
商品番号 V85018281002
商品名

人造人間キャシャーンソフビ　昭和　希少　ブルマック
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュアシリーズ···スーパー戦隊特徴···ブルマァク昭和レトロソフビです足裏に　ブルマック　タツノコプロと記載あります４０年前の物になります宜しくお願いす
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