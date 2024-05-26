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MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット
商品番号 Y82971816609
商品名

MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古にて購入したのですが、残念ながら自身のベースにサイズがフィットせず搭載できませんでした。MECのピックアップは出回っている在庫があまりない現状ですので、欲しい方の元へお届けできれば幸いです。【MECピックアップ】・MX60201S×2Warwickベースに純正搭載されていることで知られる、MECのアクティブJBタイプピックアップです。【アクティブサーキット】・CrystalSoundCo2-bandEQ自身のベースに搭載できなかったので音が出るか等の確認は出来ておりませんが、見た限りでは状態が悪いような感じはございません。動作確認問題なしとのことで譲り受けております。中古品へのご理解の上、ご検討のほど何卒よろしくお願いいたします。#MECピックアップ#Warwick#アクティブサーキット#ベース用ピックアップ#アクティブベース
http://narcologia.ru/goods/mythic234335.html
http://narcologia.ru/goods/procurement965633.html
http://narcologia.ru/goods/injure591167.html アクティブベースピックアップ用の1セットオリジナルの純正ドイツmecアクティブ2バンドeqプリアンプ回路
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