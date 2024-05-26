

MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット



MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット



MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット



MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット



MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット



MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット



MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット



MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット



MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット



MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット



MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット



MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット



MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット



MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット



MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット MEC ピックアップ \u0026 アクティブサーキット セット

中古にて購入したのですが、残念ながら自身のベースにサイズがフィットせず搭載できませんでした。MECのピックアップは出回っている在庫があまりない現状ですので、欲しい方の元へお届けできれば幸いです。【MECピックアップ】・MX60201S×2Warwickベースに純正搭載されていることで知られる、MECのアクティブJBタイプピックアップです。【アクティブサーキット】・CrystalSoundCo2-bandEQ自身のベースに搭載できなかったので音が出るか等の確認は出来ておりませんが、見た限りでは状態が悪いような感じはございません。動作確認問題なしとのことで譲り受けております。中古品へのご理解の上、ご検討のほど何卒よろしくお願いいたします。#MECピックアップ#Warwick#アクティブサーキット#ベース用ピックアップ#アクティブベース