【値下げ】化石研究員 SR 1ED 101/096 XY3

ライジングフィスト封入の化石研究員SRです。状態:A-比較的綺麗ですが左下縁のめくれ、裏面の細かい傷などが見受けられます。状態をよくご確認の上ご購入ください。値下げ不可種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···SRサポートさいとうなおきNaokiSaito初版スーパーレア







買取】【XY3 101/096 SR】化石研究員 [ライジングフィスト] ポケモン ...



ポケモンカード 化石研究員 SR XY3 1ED 101/096 サポート(ポケモン ...



化石研究員 SRの値段と価格推移は？｜21件の売買データから化石研究員 ...



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駿河屋 - 【買取】101/096[SR]：(キラ)化石研究員（ポケモンカードゲーム）



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駿河屋 -<中古>089/096[U]：化石研究員（ポケモンカードゲーム）



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