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- 【値下げ】化石研究員 SR 1ED 101/096 XY3
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商品詳細
ライジングフィスト封入の化石研究員SRです。状態:A-比較的綺麗ですが左下縁のめくれ、裏面の細かい傷などが見受けられます。状態をよくご確認の上ご購入ください。値下げ不可種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···SRサポートさいとうなおきNaokiSaito初版スーパーレア
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