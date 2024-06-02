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【値下げ】化石研究員 SR 1ED 101/096 XY3
商品番号 J67920726056
商品名

【値下げ】化石研究員 SR 1ED 101/096 XY3
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 3,423 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ライジングフィスト封入の化石研究員SRです。状態:A-比較的綺麗ですが左下縁のめくれ、裏面の細かい傷などが見受けられます。状態をよくご確認の上ご購入ください。値下げ不可種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···SRサポートさいとうなおきNaokiSaito初版スーパーレア
http://narcologia.ru/goods/Lincoln202302.html
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