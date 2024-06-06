

趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク 趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク



趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク 趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク



趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク 趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク



趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク 趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク



趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク 趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク



趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク 趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク



趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク 趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク



趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク 趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク



趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク 趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク



趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク 趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク



趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク 趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク



趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク 趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク



趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク 趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク



趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク 趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク



趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク 趙公明 武財神 銅製 彫刻 置物 縁起物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク

素材···ブロンズ主題···仏像・神像ご覧頂きましてありがとうございます。・銅製の趙公明の置物です、迫力あると思います。・作り中々よく造り込まれていると思います。・趙公明は封神演義等に出てくる道教の神様で、財運、金運アップに使用する様です。・開運、風水グッズの部類だと思います。・割と重量があり、ズッシリと重さを感じます。・現状渡しになりますので、程度等は画像にて良く御確認くださいませ。・サイズは高さ約22.5cm、最大幅19cm、重量約2.54kgです。・風水の好きな方、金運up、開運を狙われる方又は美術品としてコレクションいかがでしょうか？・※茶筅はサイズの指標用の為付属しません。【以下お願い事項です（重要）。】・付属する物は画像の物がすべてになります。・時間の経過によるスレ、汚れ、キズ、がございますので、画像でのご判断でよろしくお願いします。・中古品ですので神経質な方、完璧なものをお探しの方は購入をお控えくださいませ。・真贋、材質等は当方の主観にて表記しておりますので出品のタイトルは参考程度に御考え下さいませ。・商品説明に無い様な大きなダメージ等ある場合以外、御購入者様の都合でのご返品はお受けできませんのでご了承よろしくお願い致します。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。