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ポケモンカード　クレイバースト　黒炎の支配者　レイジングサーフ　バラパック
商品番号 S48516326203
商品名

ポケモンカード　クレイバースト　黒炎の支配者　レイジングサーフ　バラパック
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードクレイバースト　30P黒炎の支配者　21Pレイジングサーフ　35Pコレクション用にと保管してたものになりますm(__)mSRは出ないと思います。ARRRくらいは出ると思いますので、了承の上ご購入お願いしますm(__)mボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)
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