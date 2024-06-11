ポケモンカード　クレイバースト　黒炎の支配者　レイジングサーフ　バラパック

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ポケモンカードクレイバースト 30P黒炎の支配者 21Pレイジングサーフ 35Pコレクション用にと保管してたものになりますm(__)mSRは出ないと思います。ARRRくらいは出ると思いますので、了承の上ご購入お願いしますm(__)mボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)