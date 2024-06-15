ドラゴンクエスト　メタリックモンスターズギャラリー　ホミロット4世

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商品詳細
新品未開封品冒険中に、様々なアドバイスをくれたりバトルの手助けをしてくれたりする頼もしくも愛くるしい仲間の「ホミロット４世」がメタリックモンスターズに仲間入り！触手でしっかりとバランスを取っているので自立することができます。衣装の色が映える、色鮮やかなダイキャスト素材のメタルフィギュアです。
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http://narcologia.ru/goods/sucrose927040.html
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