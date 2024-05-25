キョーリツ ベルコーラス 20音 タッチ式 ハンドベル ミュージックベル

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★値下げ、バラ売り不可です★☆写真に写っていないものは付属しません☆◆【商品状態】◆・全体的に使用感あります。・全ての音階そろってます。・上部のタッチして音を鳴らすことが出来ますが、D4,A3,F4.F#4,G4が戻りにくいです。(写真8枚目)写真9枚目のようにベルに当たったまま戻らないことが多いです。・A4の下のゴム(写真10枚目左上)が1個ありません。他のベルのゴムも取れていたので接着剤で付けましたが、また他の箇所が取れると思います。・外箱はボロボロです。※当方の商品は全て買取り品となります。そのため購入時期、製造年(年式)、使用期間(中古のみ)などは不明です。◆【保管状況】◆・禁煙、ペットなし◆【発送・梱包】◆・発送：家庭の事情により発送は平日のみ(土日祝不可)となりますm(__)m・梱包：巻段ボール、リサイクル段ボール、梱包用ラップなどを使用するので梱包の見た目は良くありません。◆【返品】◆・プロフィールの返品規定をご確認ください。