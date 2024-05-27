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- ‼️リサイクルFORT‼️10/16骨董品12‼️松寿堂の名前‼️金の目の獅子図の鉄瓶‼️
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商品詳細
高さ 23cmくらい横幅 21cmくらい水漏れ無し古美術骨董品アンティーク唐物清朝古伊万里古九谷青手吉田屋唐津陶器磁器ぐい呑み李朝九谷水月窯朱泥佐渡茶器薩摩備前瀬戸煎茶道具鉄瓶銀瓶銅器金寿堂亀分堂金龍堂光玉堂玉川堂宜興紫砂子治白泥孟臣楊彭年琢斎大介種類···茶道具主な素材···鉄
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