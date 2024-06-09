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バスケ日本代表 アイラブラウン選手直筆サイン入り ユニフォーム
商品番号 M13821316215
商品名

バスケ日本代表 アイラブラウン選手直筆サイン入り ユニフォーム
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 3,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

観戦したバスケットボール日本代表の国際試合のチケットに、セットで付いてきたものです。オーセンティックユニフォームに直筆サインが入っています。アンダーアーマー製でサイズは「LG」です。直射日光の当たらないクローゼットにて保管していました。主に鑑賞用で、着用することはありませんでした。検索用：AKATSUKIFIVEAKATSUKIFIVEAKATSUKIJAPANアカツキファイブアカツキジャパンバスケットボール日本代表アイラ・ブラウン千葉ジェッツ大阪エヴェッササンロッカーズ渋谷富山グラウジーズ#akatsukifive#akatsukijapan
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