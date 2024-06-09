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Lâg HyVibe THV 30DCE
商品番号 C74392382499
商品名

Lâg HyVibe THV 30DCE
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 26,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エレクトロニクス:HyVibeSystem-オリジナル弦:Bronze80/20Light12-53-カッタウェイ:-カテゴリ:クラシック・エレクトリック・アコースティック-カバー/ケース:Moldedcase-カラー:ナチュラル-シェイプ:ドレッドノート-スケール:650mm-チューニング・ペグ:ダイキャスト-トップ:SpruceSitkabearclaw-トラスロッド:ダブルアクション-ナット幅:43mm-ナット幅:Blackgraphitewedge-ネック:Khaya-ハードウェア:サテン・ブラックハードケース付き佐川急便着払いにて配送になります。中々手に入らないモデルと思います。YouTubeで検索してこのギターの性能を見てくれたら価値が分かります。新品でしたが　ネック調整をしてしまい　指板　ネック裏に　クランプの後が有る為に　価格を　下げて　出品です。　写真を良く見て　購入願います。
http://narcologia.ru/goods/reboot536636.html
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