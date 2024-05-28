イチローズモルト　リミテッドエディション

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商品詳細
Ichiro'sMalt\u0026GrainWorldBlendedWhiskyLimitedEditionイチローズモルト\u0026グレーンワールドブレンデッドウイスキーリミテッドエディション箱入り1本です。イチローズモルトモルト\u0026グレーンブルーラベル原材料名:モルト、グレーンアルコール分:48%内容量:700ml株式会社ベンチャーウイスキー秩父蒸留所\u003c商品状態\u003e細かな事を気にされる方、チェック厳しい方、不安な方のご購入はお控えください。自宅保管にご理解ある方のみでお願いします。\u003c注意点\u003eトラブル・すり替え返品防止の為、発送後の返品・交換・返金等には対応致しかねますのでご了承下さい。領収書はメルカリ禁止となっております。ご要望ございましてもお断りさせていただきますので、ご了承下さい。\u003c発送について\u003e丁寧に梱包し大切に送らせて頂きます。20歳未満の方のご購入はご遠慮ください。
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