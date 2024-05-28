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ヤムヤムヤム マグロ ドライタイプ 1.3kg 4個セット 国産ドッグフー ド
商品番号 A54700057159
商品名

ヤムヤムヤム マグロ ドライタイプ 1.3kg 4個セット 国産ドッグフー ド
ブランド名 ヤムヤムヤム
特別価格 税込 6,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フードの種類...総合栄養食ペットの種類...犬フードの特徴...ドライタイプ総重量...5〜5.9kg●新品未開封●送料無料不要になったため出品しますGREENDOGのYumYumYum！（ヤムヤムヤム）マグロドライタイプ1.3kgの4個セットです国産ドッグフード【賞味期限2024年4月22日】自宅保管ですので細かなことが気になる方はご購入をお控え下さい
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