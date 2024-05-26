フェレット・小動物用バック　おまけ付き！

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商品詳細
フェレット・小動物用のハードキャリーソフトケースの出品です。他にもおまけをつけさせていただきます。ハードケース：アトラス20ソフトケース:GPRペットキャリー Sおまけフェレット用食器給水ボトル小動物用爪切りブラッシングヘルスチャージRアクアコールキャリーハンモック 冬用 未使用ハンモック連結チェーン 未使用小動物用ブランケット 未使用品除菌ウェットティッシュソフトケースは一部ほつれている箇所がありますがまだまだご使用できます。ハードケースの中敷パッドが洗濯をした際に型崩れしてしまいましたがこちらもご使用に問題はありません。すべて消毒クリーニング済みです。
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