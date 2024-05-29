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- 【Le Petit Bleu】libertyカペル柄ネイビートップス ブラウス
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商品詳細
ルプティブルーとリバティコラボの紺色シャツです。libertyカペル柄 capel似たようなシャツばかりになってしまった為出品します。ボタンダウンですので、羽織るのにもぴったりです。前後どちらを前にしても良いデザインです。●出品スタート価格：4,999円●サイズ：タグ表記無し●素材：綿100%コットン●状態：汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。●おまとめ購入で、値引きいたします。ぜひ、よろしくお願いいたします♪#シャツ好きなぎのおみせ出品中のほかの商品もぜひご覧ください♪袖丈···半袖季節感···春、夏、秋素材···コットン柄・デザイン···花柄カラー···ブルー
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