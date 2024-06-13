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LEONARD レオナール ウールニットTシャツ 花柄 パステルカラー
商品番号 C21226594159
商品名

LEONARD レオナール ウールニットTシャツ 花柄 パステルカラー
ブランド名 レオナール
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆レオナールのウールトップスです。◆サイズ記載特になし◆平置き採寸・肩幅約37cm・身幅約46cm・丈約56cm◆ご購入、ご質問の前にプロフィールをお読みください。よろしくお願い致します。
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