LEONARD レオナール ウールニットTシャツ 花柄 パステルカラー

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商品詳細
◆レオナールのウールトップスです。◆サイズ記載特になし◆平置き採寸・肩幅約37cm・身幅約46cm・丈約56cm◆ご購入、ご質問の前にプロフィールをお読みください。よろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/Addict189118.html
http://narcologia.ru/goods/moped518768.html
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サンマリー｜レオナール ｜ニット布帛コンビワンピース