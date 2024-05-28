（新品）アレクサンドル・ドゥ・パリ【クリップ】

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商品詳細
カラー···ホワイト、ブラックアレクサンドルドゥパリのヘアクリップでカラーはホワイト、ブラックです。こちらは『ブランド真贋鑑定済み卸業者』から購入した正規品となります。未使用美品です。留め具がしっかりしていてハーフアップしやすいです。カラバリを楽しみたい方は是非！●サイズ：縦幅約3cm横幅約4・5cm●付属品：専用袋●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、ご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/passivity622383.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly751584.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation279424.html
カメリアリズレバレッタ
L クリップ
S クリップ
バレッタ (8 cm) / CAMELIA PASTEL｜ALEXANDRE DE PARIS ...
バレッタ (8 cm)｜ALEXANDRE DE PARIS（アレクサンドル ドゥ パリ ...
アレクサンドルドゥパリ バレッタ＆カチューシャセット ...
VENDOME】M クリップ｜ALEXANDRE DE PARIS（アレクサンドル ドゥ パリ ...
アレクサンドル ドゥ パリ カメリアバレッタ 8cm (Alexandre de Paris ...
カチューシャ｜ALEXANDRE DE PARIS（アレクサンドル ドゥ パリ）公式 ...
Collection｜ALEXANDRE DE PARIS（アレクサンドル ドゥ パリ）公式 ...
ALEXANDRE DE PARIS TWISTED SATIN HEADBAND アレクサンドル ドゥ パリ ツイスト サテン カチューシャ
VENDOME】 L クリップ｜ALEXANDRE DE PARIS（アレクサンドル ドゥ パリ ...
アレクサンドルドゥパリ ALEXANDRE DE[品番：TRDW0000005]｜U-STREAM ...
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L クリップ
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バレッタ (8 cm) / CAMELIA PASTEL｜ALEXANDRE DE PARIS ...
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VENDOME】M クリップ｜ALEXANDRE DE PARIS（アレクサンドル ドゥ パリ ...
アレクサンドル ドゥ パリ カメリアバレッタ 8cm (Alexandre de Paris ...
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VENDOME】 L クリップ｜ALEXANDRE DE PARIS（アレクサンドル ドゥ パリ ...
アレクサンドルドゥパリ ALEXANDRE DE[品番：TRDW0000005]｜U-STREAM ...