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（新品）アレクサンドル・ドゥ・パリ【クリップ】
商品番号 D30068894359
商品名

（新品）アレクサンドル・ドゥ・パリ【クリップ】
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 2,880 円
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商品詳細

カラー···ホワイト、ブラックアレクサンドルドゥパリのヘアクリップでカラーはホワイト、ブラックです。こちらは『ブランド真贋鑑定済み卸業者』から購入した正規品となります。未使用美品です。留め具がしっかりしていてハーフアップしやすいです。カラバリを楽しみたい方は是非！●サイズ：縦幅約3cm横幅約4・5cm●付属品：専用袋●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、ご購入ください。
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