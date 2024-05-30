美品☆アイグナー　黒のハンドバッグ

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商品詳細
◯AIGNERのショルダーバッグです。2回程度の使用。使用に伴う傷など見当たらず、美品です。◯2018年ドイツベルリンにて購入しました。◯サイズ 約 縦32cm 横26〜29cm 巾5cm肩紐56cm位 800g素材...牛革(本革)カラー...ブラック
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