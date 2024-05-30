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美品☆アイグナー　黒のハンドバッグ
商品番号 N42475108098
商品名

美品☆アイグナー　黒のハンドバッグ
ブランド名 アイグナー
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯AIGNERのショルダーバッグです。2回程度の使用。使用に伴う傷など見当たらず、美品です。◯2018年ドイツベルリンにて購入しました。◯サイズ　約　縦32cm　横26〜29cm　巾5cm肩紐56cm位　　800g素材...牛革(本革)カラー...ブラック
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