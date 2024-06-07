LOUIS VUITTON ルイヴィトン ロゴマニア シャイン マフラー

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商品詳細
2019年2月にルイヴィトンの公式オンラインストアにて購入した正規品です。現在は、廃盤になっている商品です。使用回数は5回ほどです。目立った汚れはございませんが、中古品になりますので神経質な方は購入をお控えください。箱の中に入っている白い包み紙のルイヴィトンのシールに汚れがあります。製品名：エシャルプ・ロゴマニアシャイン製品番号：M70466カラー：ローズバレリーナ(ピンク)付属品：箱/リボン/明細書/メッセージカード(未使用)⭐️箱が不要な場合のみ、-500円お値下げ可能です。購入前にお申し付けください。
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