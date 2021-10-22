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商品番号 D48991577383
商品名

miumiu♡バック
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

miumiuミュウミュウハワイのアラモアナショッピングセンターで購入した物を頂きました。定価約16万円程です(^^)使いやすいオシャレなブラウンで、私は数回しか使っていませんので美品です。きれいな状態ですが小さな傷はありましたので2枚目、3枚目に写真のせています。サイズは横37㎝縦20㎝ストラップは取り外し可能です☺︎
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