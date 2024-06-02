theory luxe 半袖トップス　サイズ32

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◾️サイズ32◾️素材 ナイロン72ポリウレタン23%着用回数 2回程シンプルで上質なトップスです。 お素材が高級感あります。幼稚園の送迎用に購入しましたが、断捨離のためお譲りします。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋