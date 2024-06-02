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ご覧いただきありがとうございます。SNSで大人気の大きなパールが可愛いジレです。一着持ってるとコーデの幅が広がります。結婚式や入学、卒業、七五三にも◇商品詳細色:黒ブラックサイズ:総丈100肩幅37※平置き採寸。素人採寸のため多少の誤差はご了承ください海外製品の為、多少の傷や汚れが見られる場合がございます。神経質な方はご遠慮くださいガーリーフェミニン量産型地雷系ゴスロリロリータカジュアルシンプル20代30代40代韓国ファッション海外ファッションインポートきれいめかわいい大人可愛いママコーデ好きな方にカラー···ブラック柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···袖なし