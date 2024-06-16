3点 ¥10,000 ビンテージ レトロ 花柄カットソー Tシャツ

◆３点おまとめ割引き◆金額に関わらず、3点まとめての場合、¥10,000で販売致します。ただし、お選び頂く前に売れてしまった場合、先にご購入頂いた方を優先と致します。※まとめ割でそれぞれ欲しいアイテムに個別でコメントお願いします。コメントも早い方順に販売させて頂きます。尚、おまとめ買いの場合はお取り置きは出来ません。４点目以降は、1点¥3,333でお売りします。予め、ご了承下さいませ。◆◆◆上記と並行して、10点まとめて¥30,000での販売も致します◆◆◆本来ですと、9点で¥30,000になりますので1点分お得です。この機会に是非ご検討下さいませ。※こちらも先にコメント、ご購入頂いた方が優先となります。◾︎ビンテージの花柄Tシャツです。綺麗な色味の可愛いデザインで、1枚で着るだけでコーデの主役として使えます。◼︎ブランドビンテージ◼︎素材：コットン◼︎色：画像をご参照ください。◼︎年代90年代頃◼︎状態：目立つダメージはありませんが、古着という事をご理解下さい。肩幅: 45身幅: 50着丈: 64袖丈:22#supercatその他のTシャツはこちら■出品している商品は全てクリーニング済みです。■出品物は全て、アメリカ購入の古着です。古着、ビンテージ品となりますので多少の汚れやダメージをご理解頂ける方のみお願い致します。■サイズはあくまで目安です。着画もお断りしていますので、実寸をご参考下さい。80's90's70'svintageレトロレトロポップガーリーused古着屋古着女子古着卸＊値下げ交渉、ご質問等お気軽にお問い合わせ下さい。



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