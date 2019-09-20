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- 新品 CECIL McBEE 長袖ロングシャツブラウス 羽織りにも M ベージュ
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商品詳細
セシルマクビー・新品タグなし・サイズM・綿100・薄ベージュ◆ロング丈の長袖シャツブラウス♪シアチェック柄でウエストリボン付♪リボン先にビーズ付♪肩や袖口、裾のレースモチーフもオシャレ♪袖ロールアップ出来るボタン付♪羽織りにも◆新品ですが保管シワあり値下げ交渉は複数購入のみミリタリー シャツロングシャツウエスタン 4222-900
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