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新品　CECIL McBEE 長袖ロングシャツブラウス　羽織りにも　M ベージュ
商品番号 Y55960130582
商品名

新品　CECIL McBEE 長袖ロングシャツブラウス　羽織りにも　M ベージュ
ブランド名 セシルマクビー
特別価格 税込 1,477 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セシルマクビー・新品タグなし・サイズM・綿100・薄ベージュ◆ロング丈の長袖シャツブラウス♪シアチェック柄でウエストリボン付♪リボン先にビーズ付♪肩や袖口、裾のレースモチーフもオシャレ♪袖ロールアップ出来るボタン付♪羽織りにも◆新品ですが保管シワあり値下げ交渉は複数購入のみミリタリー　シャツロングシャツウエスタン　4222-900
http://narcologia.ru/goods/interconnect128370.html
http://narcologia.ru/goods/browse760591.html
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