JOURNALSTANDARDrelumeロゴTシャツ

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商品詳細
JOURNALSTANDARDrelumeのロゴ入りホワイトTシャツです。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。2023年4月購入。●サイズ：Ｍサイズ肩幅47cm身幅51cm着丈70cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：綿100%●状態：数回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
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