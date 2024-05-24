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JOURNALSTANDARDrelumeロゴTシャツ
商品番号 G83963296965
商品名

JOURNALSTANDARDrelumeロゴTシャツ
ブランド名 ジャーナルスタンダードレリューム
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JOURNALSTANDARDrelumeのロゴ入りホワイトTシャツです。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。2023年4月購入。●サイズ：Ｍサイズ肩幅47cm身幅51cm着丈70cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：綿100%●状態：数回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
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