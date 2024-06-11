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- 【新品】プレイコムデギャルソン Tシャツ レディース XLサイズ 黒ハート
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます^_^プレイコムデギャルソンのロゴTシャツです❤︎黒のハートがシンプルでとても可愛く、何にでも合わせやすく大人気のデザインです(^^)playcommedesgarconsレディース半袖シャツ Tシャツ【カラー】ホワイト（ブラックハート）【素材】コットン100％【状態】新品/未使用【サイズ】レディースS:着丈58cm肩幅35cm胸囲86cm袖丈17cmM:着丈60cm肩幅37cm胸囲88cm袖丈18cmL:着丈62cm肩幅39cm胸囲90cm袖丈19cmXL:着丈64cm肩幅41cm胸囲92cm袖丈20cm＊若干の誤差はご了承下さい。ご質問がございましたらお気軽にコメントください。ご購入者様に満足して頂けますよう誠心誠意対応させて頂きます。○並行輸入品(海外正規品)について国内正規品と比べますと若干作りが甘い場合があります。※細かいことが気になる方、国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えください。#PLAY#COMMEdesGARCONS#半袖#Tシャツ#コムデギャルソン#プレイコムデギャルソン
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