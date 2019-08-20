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jouetie ジュエティ コラボHAPPY BERRY フロントリボンブラウス
商品番号 O63204221626
商品名

jouetie ジュエティ コラボHAPPY BERRY フロントリボンブラウス
ブランド名 ジュエティ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

jouetieジュエティコラボHAPPYBERRYフロントリボンブラウス●サイズ：Mサイズ●カラー：ピンク●素材：ポリエステル100%●状態：ほとんど着用していないため状態は綺麗です。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：ご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。「ご近所物語」とのコラボレーション、待望の第2弾が決定!!作品内で実果子が着ている「HAPPYBERRY」のブラウスをモチーフとしたフロントリボンブラウス。カラー配色にもこだわりました。フロントのリボンは取り外しができ、チョーカーやヘアアクセとしても使用できます。ブラウスの中にタートルや、ワンピースの中にレイヤードしたり、実果子たちのように自由なレイヤードファッションがおすすめです。
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