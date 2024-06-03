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刺繍レーストップス
商品番号 Q64756272587
商品名

刺繍レーストップス
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高円寺の古着屋で7000円ほどで購入しました。前が刺繍レースになっているショート丈のトップスです！後ろは無地のポリエステルです。古着なので神経質な方はお控えください。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate400948.html
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