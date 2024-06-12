バンヤードストーム　ショート半袖シャツ

人気で即完売したアイテム。1枚で着ても、羽織としても使える万能シャツです！数回着用のみで美品です。カラー：ブルーサイズ：1(Mサイズ)↓以下、公式サイトよりワイドカフスが特徴のモードなショートシャツ。トレンドのショート丈のシャツを、夏に向けて半袖のデザインで作りました。クリーンな3色展開で、デニムとの相性も良いピンク・サックス、ベーシックなホワイト。袖口はモードな印象のワイドカフスですが軽やかな印象で着て頂けます。【スタイリング】クリーンな印象なのでオンでもオフでも合わせて頂けます。夏に向けてタンクトップにさらっと羽織ったヘルシーなスタイリングがおすすめ。#バンヤードストーム#barnyardstorm#シャツ#半袖#半袖シャツ#夏服#カジュアル



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