エルメス　コンスタンストゥーゴー　ゴールド金具

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新品未使用、コンスタンストゥーゴー、エトゥープ×ゴールド金具です。金具のシールも剥がしていない新品です！2023年、9月に国内正規店にて購入後、使わず自宅保管しておりました。ショルダーを二重にして肩かけやクラッチにしたり、斜めがけも出来るので大変便利です。紐を取り外して財布としても使用可能です。衝動的に購入しましたが勿体無くて使う事ができませんでしたので出品します！ブランド:HERMESカラー:エトゥープ金具：ゴールド金具素材:evercolor購入場所:エルメス正規店購入時期:2023.9付属品:箱リボン新品未使用でございますが一度人の手に渡った商品であることをご理解の上、ご検討をお願いしますモニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります気になることがあれば、ご納得いただくまでお気軽にお尋ねください。※ショップカードは個人情報、担当様とのお付き合いがあるためこちらは同梱できませんのでご了承ください