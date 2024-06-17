ETERNEL ROPEロングワンピース

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商品詳細
カラー···レッド柄・デザイン···無地袖丈···長袖季節感···秋、冬定価¥20000新品タグ付き未着用です。襟ぐり袖口がリブ素材です。伸縮性があり着やすいワンピースです。無地ですからアクセサリーで可愛らしさを演出できます。光沢感があるためパーティなどにも着用できます。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming547192.html
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