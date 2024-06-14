ルイヴィトン ダミエ 財布＆ポーチセット

ポルトフォイユ・サラローズ・バレリーヌ¥92,400ポシェット・コスメティックPMダミエ・エベヌ¥77,000日本の正規店で購入し2年ほど使いました。日常生活で付いたスレや汚れなどはありますがまだまだ綺麗で使って頂けます！【財布】ルイ・ヴィトンの伝統的なダミエ・キャンバスにグレインレザーのライニングを合わせたポルトフォイユ・サラ」。2つの充分な容量のコンパートメント、ファスナー付きコインポケット、複数のカードスロットを備えた機能性と、フェミニンな印象を併せ持つ定番アイテムです。エンヴェロップ型のフラップには、刻印を施したゴールドカラーのスナップをあしらいました。19x10.5x2.5cm(幅x高さxマチ)素材：ダミエ・エベヌキャンバスライニング：グレインレザー（皮革の種類：牛革）金具（色：ゴールド）スナップボタン開閉式まち付きコンパートメントx2ファスナー式コインケース内フラットポケット外フラットポケットカード用ポケットx16【ポーチ】コンパクトな化粧用ポーチ「ポシェット・コスメティックPM」。ハンドバッグにスマートに収まります。平らなボトムとラップアラウンド式の開閉で、化粧品を簡単に取り出せます。19x12x6cm(幅x高さxマチ)ダミエ・キャンバス化粧用ポーチライニング（素材：ウオッシャブル・テキスタイル）金具（色：ゴールド）ファスナー開閉式内ポケット1つ（パッチポケット）



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