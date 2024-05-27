マイケルコース　スクエアショルダーバック

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商品詳細
マイケルコースのショルダーバッグです。ほとんど使用せず、折れていますがタグ付きです。傷もすれもなく、新品と大差ないと思います。型崩れしないよう、丁寧に梱包してお届けするため、送料を考えても、今後お値下げをする予定はありません。他でも出品しているため、予告なく削除する場合があります。#MICHAELKORS#マイケルコース#ショルダーバッグ#スクエアショルダーバッグ#レディースバッグカラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate953448.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi769847.html
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スクエアショルダーバッグ マイケルコース
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