マイケルコース　スクエアショルダーバック

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マイケルコースのショルダーバッグです。ほとんど使用せず、折れていますがタグ付きです。傷もすれもなく、新品と大差ないと思います。型崩れしないよう、丁寧に梱包してお届けするため、送料を考えても、今後お値下げをする予定はありません。他でも出品しているため、予告なく削除する場合があります。#MICHAELKORS#マイケルコース#ショルダーバッグ#スクエアショルダーバッグ#レディースバッグカラー···ブラウン