ポケカ　サンダーEX SAR

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商品詳細
ポケモンカード⚫︎商品名 サンダーEXSAR ⚫︎状態 美品に近い状態です 素人目線ですのでご了承ください ⚫︎発送 折れ、水濡れに注意し梱包発送いたします ⚫︎即購入NG⚫︎値段交渉可能です。⚫︎スリーブ、ローダーのままお送りいたします。※気になる点ございましたら、お気軽にコメントください。#ポケモン #Vユニ#ポケカ #サポート#ピカチュウ #ヒスイ#スカーレット #ゾロアーク#バイオレット #ヒスイの仲間たち#プロモ #スノーハザード#新品 #クレイバースト#未開封 #メロン#雷 #モスノウ#ホゲータ#CHR #ニャオハ #スイクン#SAR#ライコウ#エンテイ #ミュウツー#ミュウ #ポケモン入れ替え#グレイシア #チオンジェン#コイキング #基本エネルギー#ディアルガ #オリジン#ピカチュウ #グリーンの戦略#ルチア #セレナ#サワロ #ネオラント#サンダー
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