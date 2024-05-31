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ルイヴィトン ポルトフォイユ サラ 長財布 美品
商品番号 H13976522787
商品名

ルイヴィトン ポルトフォイユ サラ 長財布 美品
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 17,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイ・ヴィトンポルトフォイユサラフューシャカードの部分のみ使用し、持ち歩いていないのでかなりの美品です。希望なら箱等付けます。(画像参照)ルイ・ヴィトン千葉そごう店で2年前に購入致しました。宜しくお願いします。#ルイ・ヴィトン#ルイヴィトン#LV#長財布#ポルトフォイユ#サラ#フューシャ#美品
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