ルイヴィトン ポルトフォイユ サラ 長財布 美品

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商品詳細
ルイ・ヴィトンポルトフォイユサラフューシャカードの部分のみ使用し、持ち歩いていないのでかなりの美品です。希望なら箱等付けます。(画像参照)ルイ・ヴィトン千葉そごう店で2年前に購入致しました。宜しくお願いします。#ルイ・ヴィトン#ルイヴィトン#LV#長財布#ポルトフォイユ#サラ#フューシャ#美品
http://narcologia.ru/goods/septet148919.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical679301.html
http://narcologia.ru/goods/traverse768026.html
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