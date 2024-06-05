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フリン♢ドレステリア♢ポシェットバッグ
商品番号 R99938981424
商品名

フリン♢ドレステリア♢ポシェットバッグ
ブランド名 ドレステリア
特別価格 税込 5,047 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ピンク柄・デザイン···無地素材···本革ポケットが沢山あるので、お財布替わりにもなります！カラーはパープルピンクポイントになるお色です！ストラップは取り外し可能ですチェーンストラップは付属の物ではありませんので付きません。21×13本革(保存袋あり)定価は忘れてしまいました
http://narcologia.ru/goods/rebellion733878.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome935643.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis504744.html

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DRESSTERIOR　ショルダーバッグ　内ポケットなし　外ポケット1

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