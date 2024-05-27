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Firosa サイズ9
商品番号 U35194084819
商品名

Firosa サイズ9
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏とても生地の良いFirosaの可愛いプリントのシャツです。サイズ9となっておりますが、かなり大きくザックリ着るタイプですので、フリーサイズで出品しました。念のため実寸を確認して下さい。尚、製品タグがありませんのでこの価格で出品します。ご了承下さい。おそらく綿100%だと思います。平置き素人採寸肩幅　ラグラン脇下身幅　　約58cm着丈　　　　約61cm自宅保管のため細かいことが気になる方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/evaporation343924.html
http://narcologia.ru/goods/rouge401410.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement792899.html
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