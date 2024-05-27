Firosa サイズ9

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商品詳細
袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏とても生地の良いFirosaの可愛いプリントのシャツです。サイズ9となっておりますが、かなり大きくザックリ着るタイプですので、フリーサイズで出品しました。念のため実寸を確認して下さい。尚、製品タグがありませんのでこの価格で出品します。ご了承下さい。おそらく綿100%だと思います。平置き素人採寸肩幅 ラグラン脇下身幅 約58cm着丈 約61cm自宅保管のため細かいことが気になる方はご遠慮下さい。
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Firosa フィローザ ☆ ロングコート グレー 9号 日本製 大きめ襟
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Firosa フィローザ ☆ ロングコート グレー 9号 日本製 大きめ襟
2023年最新】フィローザの人気アイテム - メルカリ
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