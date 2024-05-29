Sporting \u0026 Style ブルーグレー 長袖 麻100% さわやかシャツ

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Sporting\u0026Styleブルーグレー長袖麻100%さわやかシャツ◆アイテムの特徴Sporting\u0026Styleユナイテッドアローズの長袖シャツです♡ブルーグレーのカラーにベトナム製の麻100％でとてもナチュラルな質感のステキなアイテムです♡第1～2ボタンが無いオシャレなデザインがgood(#^^#)#フォロー割り実施中！よっぴー古着ショップ↑クリックしてその他お洒落なアイテムもチェック◆ブランド・メーカーSporting\u0026Style・㈱ユナイテッドアローズ◆サイズ、寸法（約cm）40（Lサイズ）肩幅：38.5身幅：52着丈：65袖丈：58※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。◆カラーブルーグレー系◆状態中古。ホームクリーニング済み。ところどころ小さな引っかけキズのようなものがありますが、それ以外は美品です！（写真をご確認ください）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■状態、画像、採寸、中古品について・出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたら、ご購入前にお問い合わせください。・素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。・記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承ください。・商品画像、説明文をご確認いただき、中古品をご理解いただける方のみご検討ください。30-J-51