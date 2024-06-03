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【1980s】ビンテージ　ラインデザイン　リンガーTシャツ　　赤
商品番号 C67727961486
商品名

【1980s】ビンテージ　ラインデザイン　リンガーTシャツ　　赤
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当店の洋服をご覧になりたい方はこちら→#nama古着ビンテージのデザインTシャツ。古い雰囲気とラインデザインがかわいい1着。ややゆったりしたサイズ感も◎サイズ肩幅46cm身幅53cm着丈72cm袖丈24cm状態：使用感、汚れあり中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。USA製アメリカ製USA製ビンテージ70s80s90sシングルステッチC9　ラッセル　RUSSELL　ジャージーズ　JERZEES　GILDAN　ギルダン　フルーツオブザルーム　FURITOFTHELOOM　スクリーンスターズ　SCREENSTARS　誰ヘインズ　HANESがお好きな方におすすめです
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