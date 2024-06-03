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着物リメイク　大島紬からブラウス
商品番号 B75117908277
商品名

着物リメイク　大島紬からブラウス
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,539 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大島紬の着物からブラウスを作りました。着丈は48、5センチ横幅は胸の辺りで平置き53センチ裾の辺りで57、5センチです。#tomokimonoで、販売中の商品一覧が確認できます。
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