着物リメイク　大島紬からブラウス

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商品詳細
大島紬の着物からブラウスを作りました。着丈は48、5センチ横幅は胸の辺りで平置き53センチ裾の辺りで57、5センチです。#tomokimonoで、販売中の商品一覧が確認できます。
http://narcologia.ru/goods/Stanford622973.html
http://narcologia.ru/goods/flight89928.html
http://narcologia.ru/goods/organization704462.html
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